село Любицкое, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Любицкое

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1794Любитское, с. каз.при р. Чалыкле.458525110881097Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Любицкая волость
943. Любицкое, село бывшее государственное, при речке М. Челыкле, дворов 376, жителей 2859, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, 2 лавк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Любицкая волость
село Любицкое204526294131208575938309589[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Любицкая волость
С. Любицкое. Б. госуд. Рус. Прав.4485Р. Чалыкла2004852022201992

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
43788Любицкоесело51°45'с.ш.49°19'в.д.M-39-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Клинцовское сельское поселение
63637440106с Любицкоесело

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