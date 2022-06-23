сельцо Зуи старые, сельцо Зуи старые, Заболотская волость, Ельнинский уезд (на 1904) — Familio

Зуи старые

Заболотская волость, Ельнинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7464Зуи старые, сц. вл.при рч. Старинке.33½19½41516

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Заболотская волость
171ЗуиДеревня30297984
172ЗуиВладельческая усадьба3031314
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