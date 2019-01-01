деревня Нижненовокутлумбетьево, деревня Нижненовокутлумбетьево, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Нижненовокутлумбетьево

Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
1006Новая Кутлумбетева, д. каз.при р. Кинеле.10025257275Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Емельяновская волость
448. Нижне-Ново-Котлумбетева (Тулубай), деревня бывшая государственная и тептярей, при реке Б. Кинеле, дворов 91, жителей 50, мечеть, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Матвеевский район
75030Нижненовокутлумбетьеводеревня53°15'с.ш.53°40'в.д.N-39-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Матвеевский муниципальный район, Сельское поселение Кинельский сельсовет
53627407116д Нижненовокутлумбетьеводеревня
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