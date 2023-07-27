деревня Савин Дуб, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Савин Дуб

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Пышнянская волость
59Савин-ДубусадьбаРубовец, болотоЛепельского, римско-католическогоМ. Буевичу, двор.1
60Савин-ДубусадьбаколодецЛепельского, римско-католическогоЗакржевской, двор.1
61Савин-ДубусадьбаколодецЛепельского, римско-католическогоСловецкому, двор.1
62Савин-ДубусадьбаколодецЛепельского, римско-католическогоИ. Гервятовскому, мещ. ,1
63Савин-ДубусадьбаколодецЛепельского, римско-католическогоМ. Гервятовскому, мещ.1
86Савин-ДубдеревняСургучка, рекаПышнянского, православногоПышнянскому сельскому обществу4

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Пышненский сельсовет
д Савин Дуб9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Савин Дуб10

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