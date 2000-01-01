деревня Сотово, Глажевская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Сотово

Глажевская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина дер. Сотово Глажевской волости Новоладожского уезда С. Богданова в крестьяне с. Метино. 1901–1902 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О продаже крестьянам деревни Сотово Глажевской волости земли. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись 1. Дело 41.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2826Сотово, д. вл.при колодцах.7474114957Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Глажевская волость
Сотово д.721 стан42155 участок46город Новая Ладога.

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