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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1854Славгородок, с. вл.при рч. Осокоровке.656039218212Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
569. Славгород (Жебунова), село бывшее владельческое, при речке Осокоровке, дворов 61, жителей 270, церковь православная, 6 лавок, винн. скл., лесн. прст., постоялый двор Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
8. № по учету земель: 174617471748.Славгородбывшие помещичьи98296252548
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4612Славгородселище міського типуцентр селищної радир-н Синельниківськийселищна рада Славгородська