агрогородок Большие Радваничи, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Большие Радваничи

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Радваничская волость
Радваничи-ЗаречныеДеревня356222121Брест
Радваничи-ЗаречныеИмение12222121Брест
Радваничи-ЗаречныеПоселок6222121Брест
Радваничи-ЗаречныеХутор13222121Брест

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Радваничский сельсовет
д Большие Радваничи436

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Радваничский сельсовет
аг. Большие Радваничи356

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