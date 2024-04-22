хутор Добрая Надежда, хутор Добрая Надежда, Шаховская волость, Корочанский уезд (на 1892) — Familio

Добрая Надежда

Шаховская волость, Корочанский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Корочанский уезд
956Добрая Надежда (Рындинка), хут. вл.при р. Белой Плате.259156871

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Корочанский уезд, Шаховская волость
Добрая Надежда хутор 305045Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 7.
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