село Старая Мусиевка, село Старая Мусиевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Старая Мусиевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4271Моисеевка, с. каз. и вл.при р. Суле.282135011101204Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Худолеевская волость
1086. Моисеевка (Деброво, Лозки), село бывшее государственное и владельческое, дворов 341, жителей 2200, церковь православная, 4 питейных дома, ветряная мельница

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Худолеевская волость
4.0Старая Мойсеевка селоМойсеевское козаков и крестьян собственников5214446156144300

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19375Стара Мусіївкаселор-н Хорольськийсільрада Мусіївська
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