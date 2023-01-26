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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1440Хорошки, с. казач.при р. Псле.453539017181831Церковь православная 1. Волостное правление. Расправа. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
331. Хороший, село бывшее государственное и владельческое, при речке Речище, дворов 214, жителей 1800, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Хорошки селоХорошковское козаков—35
2.0Хорошки хуторХорошковское козаков135
1.0Хорошки селоХорошковское крестьян 1-ое—3511999—327468473941
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Хорошки
село Хорошки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18437Хорішкиселоцентр сільської радир-н Козельщинськийсільрада Хорішківська