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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1430Куликовские, хут. вл. и казач.при колодцах.413526510741101Сельская расправа.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
298. Куликовские, хутор бывший государственный, при речке Голтве, дворов 144, жителей 1000, волостное правление (уездный город в 40 верстах), школа, питейный дом, 29 ветр Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Куликовские хутораКуликовское—36
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
хут. Куликовские
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19272Шевченковеселоцентр сільської радир-н Решетилівськийсільрада Шевченківська