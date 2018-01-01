село Шевченково, село Шевченково, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шевченково

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1430Куликовские, хут. вл. и казач.при колодцах.413526510741101Сельская расправа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Куликовская волость
298. Куликовские, хутор бывший государственный, при речке Голтве, дворов 144, жителей 1000, волостное правление (уездный город в 40 верстах), школа, питейный дом, 29 ветр Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Куликовская волость
1.0Куликовские хутораКуликовское36

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Куликовская волость
хут. Куликовские

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19272Шевченковеселоцентр сільської радир-н Решетилівськийсільрада Шевченківська
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