деревня Бабайки, деревня Бабайки, Соголевская волость, Клинский уезд (на 1913) — Familio

Бабайки

Соголевская волость, Клинский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3683Бабайки, д. вл.при р. Сестре.143562330

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Соголевская волость
Дер. Бабайки 1271313Имение Капустина.
С-цо Бабайки157станция Клин. 15Имение Капустина.
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