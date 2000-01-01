деревня Братилово, Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Братилово

Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О переустройстве, сдаче в аренду и продаже обьрочной статьи «Отрезная земля» от отхожих покосов д. Братилово Ложголовской волости Новогдовского лесничества. 1915–1916 гг. Показать все
О переустройстве, сдаче в аренду и продаже обьрочной статьи «Плешково-Маковская» от отхожих покосов д. Братилово Ложголовской волости Новогдовского лесничества. 1915 г. / Показать все
О переустройстве, сдаче в аренду и продаже обьрочной статьи «Полозово-Дубровская» от отхожих покосов д. Братилово Ложголовской волости Новогдовского лесничества. 1915 г. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
958Братилово, д. вл.при колодце.814161113

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ложголовская волость
Братилово д.855 стан3152 участок3почтовое отделение Козья Гора.

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