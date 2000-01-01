- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О переустройстве, сдаче в аренду и продаже обьрочной статьи «Отрезная земля» от отхожих покосов д. Братилово Ложголовской волости Новогдовского лесничества. 1915–1916 гг. Показать все
О переустройстве, сдаче в аренду и продаже обьрочной статьи «Плешково-Маковская» от отхожих покосов д. Братилово Ложголовской волости Новогдовского лесничества. 1915 г. / Показать все
О переустройстве, сдаче в аренду и продаже обьрочной статьи «Полозово-Дубровская» от отхожих покосов д. Братилово Ложголовской волости Новогдовского лесничества. 1915 г. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
958Братилово, д. вл.при колодце.814161113
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Братилово д.855 стан3152 участок3почтовое отделение Козья Гора.