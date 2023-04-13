хутор Эзеркалны, Krimuldas pagasts, Siguldas novads (на 2019) — Familio

Эзеркалны

Krimuldas pagasts, Siguldas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Рижский уезд, Еркульская волость
каз. им. Еркуль2822319186212398

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Siguldas novads, Krimuldas pagasts
Ezerkalniagrāk Rīgas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=34235

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