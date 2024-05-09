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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Прокшино, Шахновской волости, Новоладожского уезда, И. Михайлова в д. Устиево. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О перечислении крестьянина дер. Прокшино Шахновской волости Новоладожского уезда Г. Ильина в крестьяне дер. Устнево. 1901–1902 гг. // Центральный государственный историче Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3158Прокшино, д. вл.при р. Салме.528175560
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пракшино д. 495 стан56223 участок56станция Пашский Перевоз.