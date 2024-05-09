деревня Прокшино, Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Прокшино

Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Прокшино, Шахновской волости, Новоладожского уезда, И. Михайлова в д. Устиево. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О перечислении крестьянина дер. Прокшино Шахновской волости Новоладожского уезда Г. Ильина в крестьяне дер. Устнево. 1901–1902 гг. // Центральный государственный историче Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3158Прокшино, д. вл.при р. Салме.528175560

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Пракшино д. 495 стан56223 участок56станция Пашский Перевоз.

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