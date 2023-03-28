село Полчаниновка, Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Полчаниновка

Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1547Дмитриевское (Полчаниновка), с. вл.при рч. Вершауте.371853277237Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Генеральщинская волость
742. Полчаниновка, село бывшее владельческое, при речке Вершауте, дворов 67, жителей 578, церковь православная, водяная мельница

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