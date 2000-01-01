другой Мокровские, Кондинская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Мокровские

Кондинская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
659Мокровские (Лапитковы), юр. вогул.при р. Конде.80253541210Церковь православная 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Кондинская волость
Мокровския вог. ю., при рч. Конде, на прос. дор.86539120 1020 1031

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