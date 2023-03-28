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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Люты Соседненской волости Лужского уезда Ф. Федорова на волосного старшину. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О разверстании покупной земли крестьянам дер. Люты Соседненской волости Лужского у. на хуторские и отрубные участки. 1914 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2575Люта, сц. вл.при р. Люте.703061930
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Люта д.1013 стан37163 участок21почтовое отделение Новоселье.