сельцо Люта, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Люта

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Люты Соседненской волости Лужского уезда Ф. Федорова на волосного старшину. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О разверстании покупной земли крестьянам дер. Люты Соседненской волости Лужского у. на хуторские и отрубные участки. 1914 г. // Центральный государственный исторический а Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2575Люта, сц. вл.при р. Люте.703061930

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Люта д.1013 стан37163 участок21почтовое отделение Новоселье.

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