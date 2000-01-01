слобода Старая Пушкарная, слобода Старая Пушкарная, Пушкарская волость, Белгородский уезд (на 1892) — Familio

Старая Пушкарная

Пушкарская волость, Белгородский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
425Старая Пушкарная, слоб. каз.при рч. Везелке.11524113041302Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Белгородский уезд, Пушкарская волость
143. Ст. Пушкарная, пригородная слобода бывшая государственная, при реке Северном Донце, дворов 589, жителей 3251, волостное правление, церковь православная, школа, лавка Показать все

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Белгородский уезд, Пушкарская волость
Пушкарная сл.1/218491760Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 4. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 14.
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