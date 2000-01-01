деревня Скотская, деревня Скотская, Медвенская волость, Обоянский уезд (на 1892) — Familio

Скотская

Медвенская волость, Обоянский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1641Скотская (Саломыкова), д. каз. и вл.при р. Реуте.27660219267

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Медвенская волость
697. Саламыкова (Скотская), деревня бывшая государственная, при речке Реуте, дворов 74, жителей 579

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Обоянский уезд, Медвенская волость
Скотская дер.27326318Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 6.
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