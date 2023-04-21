село Стародубцево, село Стародубцево, Орловский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Стародубцево

Орловский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
352Стародубцева, д. вл.при р. Густоварке.242446178158

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Масловская волость
Стародубцево (деревня)25Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
63673Стародубцевосело53°10'с.ш.35°54'в.д.N-36-108
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