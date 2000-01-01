деревня Запольская, деревня Запольская, Вятский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Запольская

Вятский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
185Запольская (Лобановка), д. каз.при безымянном ключе.4461120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Пасеговская волость
58. Заполье (Лобановка), деревня бывшая государственная, при речке Лобановке, дворов 6, жителей 37, 2 кирпичных завода
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