деревня Ярилово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Ярилово

Озерищенская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4890Ярилово, д. вл.при колодцах.24½27½219882

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Озерищенская волость
298. Ярилово, село бывшее владельческое, при речке Берцинке, дворов 35, жителей 298, церковь православная, часовня, 2 ярмарки

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Озерищенская волость
33Ерилово 1-еДеревня2547109114
112ЯриловоДеревня2247116121

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