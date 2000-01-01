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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4890Ярилово, д. вл.при колодцах.24½27½219882
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
298. Ярилово, село бывшее владельческое, при речке Берцинке, дворов 35, жителей 298, церковь православная, часовня, 2 ярмарки
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
33Ерилово 1-еДеревня2547109114
112ЯриловоДеревня2247116121