сельцо Елисаветское, сельцо Елисаветское, Волотовская волость, Новооскольский уезд (на 1892) — Familio

Елисаветское

Волотовская волость, Новооскольский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1472Елисаветское (Позняково), сц. вл.при рч. Грязной. Потудани.404530222230

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Баклановская волость
558. Елисаветинское, сельцо бывшее владельческое, дворов 74, жителей 427, лавка

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Новооскольский уезд, Волотовская волость
Елисаветитское с-цо 45249239Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 12.
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