деревня Починная Сопка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Починная Сопка

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Засыпинская волость
217. Починная Сопка, поселок, волостное правление (уездный город в 19 верстах), трактир. В 2 верстах — церковь православная, часовня, школа. В 3 верстах — лвк., трактир. Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Засыпенская волость
34Починная Сопна (пслк.)4-го стана, 3-го зем. уч.Л. А. Веселого559142327+2торговляУстюжнский почтовый трактручей Безымянный.Волостное правление, врачебн. пнкт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
313709Починная Сопкадеревня58°25'00"34°23'00"O-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение
49606443231д Починная Сопкадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.