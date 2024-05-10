село Ростовановское, село Ростовановское, Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Ростовановское

Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
842Ростовановка, хут.на прав. берегу р. Куры.235русскиеправославныеКаменная церковь. Мельница.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Моздокский отдел, Ростовановское сельское правление
деревня Ростовановка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Курский район
88316Ростовановскоесело43°59'44°14'K-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Курский муниципальный район, Сельское поселение Ростовановский сельсовет
7633416101с Ростовановское#Н/Д
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