деревня Алферовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Алферовская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом крестьянина Вологодской губ., Тотемского уезда, Шавденицкой вол., д. Алферовской Григория Федоровича Зыкова. 1915–1916 гг. // Гос. архив Ярос Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Алеферовской Шевницкой волости Тотемского уезда Егора Пыгикова об отобрании земли у крестьянина А. Бусырева. 1891–1892 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9650Алферовская 2-я (Иваски), д. удел.при рч. Иваске.10395174057

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
55Алферовское 1-еШевденицкое.Богоявленскийбывшие удельные110640119121

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Верхкокшенгская волость
Алферовское 2-е1542деревняРусские254759106

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Шевденицкий сельсовет
Алферовское 2-е 2838деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 331 км. Летнее: —.2525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276160Алферовскаядеревня60°31'с.ш.43°35'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442116д Алферовскаядеревня

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