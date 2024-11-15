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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3007Барабанова (Красноглазова), дер.при рч. Истоке.771060200204Хлебный магазин. Кузница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
921. Барабанова (Красноглазова), деревня бывшая государственная, при речке Истоке, дворов 138, жителей 465, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
13) село Барабановское (Красноглазово) на р. Исток, прав церк., зем. шк., распл.Барабановское общество142400380Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские8212
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37911Барабановскоесело56°18'с.ш.61°53'в.д.O-41-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000326с Барабановскоесело