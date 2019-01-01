деревня Астанчурга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Астанчурга

Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17058Останшурга, д. каз.при колодцах.9070287781

Список населённых мест Вятской губернии 1926 года

НазваниеСельсоветРод н/пкм до ВИКХозяйств крест. типаПрочихВсего хозяйствМужчинЖенщинОбоего полаУдмурт.Татар.Мари.Перм.Прочих
Вятская губерния, Яранский уезд, Шарангская волость
3Астаншурга.Зыковскийдер. 1371677157189346317

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шарангский район
30300Астанчургадеревня57°16'46°38'O-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, Сельское поселение Щенниковский сельсовет
22656436106д Астанчургадеревня

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