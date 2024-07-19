имение Заболотье, Лудзенский район, Латвийская ССР (на 1976) — Familio

Заболотье

Лудзенский район, Латвийская ССР (на 1976)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Эверсмуйжская волость
17ЗаболотьеимениеЗаболотское, озероразных приходов и исповеданийРозеншильд-Паулину, двор. , прав.3

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Лудзенский район, Лидумниекский сельсовет
населенный пункт Заболотье3168747

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