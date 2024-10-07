деревня Юркинская, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Юркинская

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2626Юркинская (Столбиха), д. удел.при р. Кулое.636651224

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
369. Юркинская (Столбиха), деревня бывшая удельная, при речках Кулое и Кьялове, дворов 6, жителей 42, 5 лавок, торжок

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
7676Юркинское (Столбиха)Ниж. К. Покр.Кулойско-Покровскийбывшие удельные65382230

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
Юркинская495130деревняРусские16334174

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