деревня Кожевниково, деревня Кожевниково, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кожевниково

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Межевое описание крестьянских дач д. Кожевниковой Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19300.
Дело о взыскании кр-ой Мологского уезда Мариинской волости д. Кожевникова А. Е. Кочубеевой с кр-на Мологского уезда той же волости и деревни Е. Е. Кочубеева 4000руб. с %. Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Марьинская волость
д. КоженниковоIV. Марьинское общество155611Марьинский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
388016Кожевниководеревня58°01'с.ш.38°09'в.д.O-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение
78623404191д Кожевниководеревня
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