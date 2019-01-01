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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Межевое описание крестьянских дач д. Кожевниковой Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19300.
Дело о взыскании кр-ой Мологского уезда Мариинской волости д. Кожевникова А. Е. Кочубеевой с кр-на Мологского уезда той же волости и деревни Е. Е. Кочубеева 4000руб. с %. Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КоженниковоIV. Марьинское общество155611—Марьинский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388016Кожевниководеревня58°01'с.ш.38°09'в.д.O-37-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623404191д Кожевниководеревня