разъезд Остолопово, разъезд Остолопово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Остолопово

Краснохолмский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Краснохолмский район
796641Остолоповож.-д.рзд.(нп)58°12'37°03'O-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Краснохолмский муниципальный район, Лихачевское сельское поселение
28632413166рзд Остолоповоразъезд
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