деревня Шапкино, деревня Шапкино, Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Шапкино

Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег Холмовским старшиной Иваном Петровым за семейство крестьянина дер. Шапкино Холмовской волости Пошехонского уезда Логина Иванова за выкупаемую землю. 1 Показать все
Дело о взносе денег волостным старшиной Иваном Петровым за крестьянина дер. Шапкино Холмовской волости Пошехонского уезда Кузьму Павлова в уплату капитального долга по вы Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5069Шапкино, д. вл.при колодце.313151919

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
д. ШапкиноIX. Общество № 98677Михалевский приход
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close