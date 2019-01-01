деревня Алексеевка, деревня Алексеевка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Алексеевка

Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Дуван-Табынская волость
4Алексеевка, д. при реч. Карлыман и оз.808176460Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район
520319Алексеевкадеревня54°23'00"56°14'00"N-40-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Кармаскалинский сельсовет
80635435111д Алексеевкадеревня
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