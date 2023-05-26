село Малое Иголкино, село Малое Иголкино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Малое Иголкино

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3626Иголкино малое, д. каз.при пруде.641447221268

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Варежская волость
1120. Мало-Иголкина, деревня бывшая государственная, при реке Реуте, дворов 80, жителей 550, лавка, 14 ветряных мельниц, 2 кирпичных завода

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Варежская волость
3918Иголкино малое деревня60987200734

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
18071Малое Иголкиносело55°54'42°53'N-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Сельское поселение Варежский сельсовет
22642408161с Малое Иголкиносело
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