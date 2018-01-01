село Рыбчинцы, село Рыбчинцы, Київська область (на 2018) — Familio

Рыбчинцы

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Воробиевская волость
Рыбчинцы дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11476Рибчинціселор-н Сквирськийсільрада Мовчанівська
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