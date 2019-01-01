село Ватажное, село Ватажное, Красноярский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Ватажное

Красноярский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Астраханской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Красноярский уезд
247Ватажный, х. каз.при р. Кривом Бузане.510146758

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Красноярский уезд, Станицы и поселки Астраханского казачьего войска волость
97. Ватажный, поселок казачий, при реке Малой Алгаре, дворов 36, жителей 258, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Красноярский район
134622Ватажноесело46°33'с.ш.48°24'в.д.L-39-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Ватаженский сельсовет
12630416101с Ватажноесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close