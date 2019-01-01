- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Желудково Ериловской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 574.
Дело о выкупе земли по дер. Желудково Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Николаю Петровичу и Дмитрию Петровичу Кладищевым. 18 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Желудково Пошехонской волости и уезда крестьянами временнообязанными помещику потомственному дворянину Андрею Павловичу Мундту. 1881–1882 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4419Желудково, д. каз. и вл.при рч. Шольше.33262017
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЖелудковоI. Агафонковское общество3678волость 12, IX—1, XII—8Артюковский приход
д. ЖелудковоIX. Общество № 9смотри № 7 [Ериловской волости]
д. ЖелудковоXII. Общество № 12смотри № 7 [Ериловской волости]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388145Желудководеревня58°31'с.ш.39°07'в.д.O-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78634436178д Желудководеревня