деревня Желудково, деревня Желудково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Желудково

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Желудково Ериловской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 574.
Дело о выкупе земли по дер. Желудково Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Николаю Петровичу и Дмитрию Петровичу Кладищевым. 18 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Желудково Пошехонской волости и уезда крестьянами временнообязанными помещику потомственному дворянину Андрею Павловичу Мундту. 1881–1882 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4419Желудково, д. каз. и вл.при рч. Шольше.33262017

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ериловская волость
д. ЖелудковоI. Агафонковское общество3678волость 12, IX—1, XII—8Артюковский приход
Пошехонский уезд, Пошехонская волость
д. ЖелудковоIX. Общество № 9смотри № 7 [Ериловской волости]
д. ЖелудковоXII. Общество № 12смотри № 7 [Ериловской волости]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
388145Желудководеревня58°31'с.ш.39°07'в.д.O-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436178д Желудководеревня
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