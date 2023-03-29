Казимеравас
Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Казимирово, ф. (Умястовского), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 231, у. гор. 33 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бинякони 31 в.
Казимирово, з., жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 8, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Kazimieravo k.