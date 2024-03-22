деревня Нижнее Валуево, деревня Нижнее Валуево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Нижнее Валуево

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4704Валуево (Покровское), с. вл.при пруде, рч. безымянной и колодцах.20254102146Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость
1112. Валуево, село бывшее владельческое, при речке Ликове, дворов 26, жителей 153, церковь православная, часовня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Десенская волость
Село Валуево 186платформа 17 верста. 832Имение Лепешкиной, церковно-приходская школа.
Имение А. Н. Лепешкиной186платформа 17 верста. 5

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
20680Нижнее Валуеводеревня55°34'с.ш.37°21'в.д.N-37-015
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