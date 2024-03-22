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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4704Валуево (Покровское), с. вл.при пруде, рч. безымянной и колодцах.20254102146Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1112. Валуево, село бывшее владельческое, при речке Ликове, дворов 26, жителей 153, церковь православная, часовня
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Валуево 186платформа 17 верста. 832Имение Лепешкиной, церковно-приходская школа.
Имение А. Н. Лепешкиной186платформа 17 верста. 5—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20680Нижнее Валуеводеревня55°34'с.ш.37°21'в.д.N-37-015