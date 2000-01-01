Населенное место

Дышлевщизна, им. (Бернацкой), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 263, у. гор. 49 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Марцинканцы 38 в.