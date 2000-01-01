имение Дышлевщина, имение Дышлевщина, Покровская волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Дышлевщина

Покровская волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Дышлевщизна, им. (Бернацкой), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 263, у. гор. 49 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Марцинканцы 38 в.
Дышлевщизна, вод. мел. (Бернацкой), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 4, раз. см. пред.
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