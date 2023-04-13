деревня Перово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Перово

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе временнообязанного крестьянина д. Брехово Беельтяевской вол. Кадниковского уезда И. Г. Соколова на мирового посредника 2-го участка и волостного старшины Л Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина дер. Брохова Бельтяевской волости Кадниковского уезда Воробьева на решение Кадниковского уездного съезда, утвердившего решение вол Показать все
Дело по жалобе крестьянки деревни Брехова Бельтяевской волости Кадниковского уезда М. Е. Воробьевой об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда ее внуку Василию. 1915– Показать все
Дело по прошению доверенного Орлова крестьянина дер. Брехова Бельтяевской волости Воробьева о взыскании с бывшего доверенного крестьянина дер. Нестерихи Клипова 141 рубля Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Бельтяевско-Слободской церкви. Список ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4521Бредово, д. вл.при р. Сямжене.77½57½217996

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
620. Брехова, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 212, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
32БреховоБреховскоеВоскресенскийДубровина75856147140
43БрунихаБреховскоеВоскресенскийГоловкова809225856

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Бельтяевский сельсовет
Брехово (Промзаведение с 1 рабочим,Проп. молочный пункт)4475деревняЗимнее: 10 км. Летнее: 10 км.Зимнее: 10 км. Летнее: 10 км.Зимнее: 123 км. Летнее: 123 км.4548

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
35369Пероводеревня60°02'с.ш.40°55'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418132д Пероводеревня

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