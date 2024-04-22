село Рождественское, село Рождественское, Щигровский уезд, Курская губерния (на 1913) — Familio

Рождественское

Щигровский уезд, Курская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3058Рождественское, что на Штевце, с. каз. и вл.при рч. Штевце.3510129609621Церковь православная 1. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Штевцовская волость
1345. Рожественское, что на Штевце, село бывшее владельческое и государственное, дворов 123, жителей 913, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь правос Показать все

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Штевецкая волость
Рождест. с. на Штевце35481510Земского начальника: 3. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 11.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Щигровский уезд, Штевцовская волость
село Рождественское
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