Населенное место

Хиловщина, ус. (Слотвинскаго и др.), жит. 21 (8 м. 13 ж.), дес. 44, у. гор. 64 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.

Хиловщина, з. (Домейко и др.), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 4, раз. см. пред.