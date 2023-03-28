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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Хиловщина, ус. (Слотвинскаго и др.), жит. 21 (8 м. 13 ж.), дес. 44, у. гор. 64 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.
Хиловщина, з. (Домейко и др.), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 4, раз. см. пред.
Хиловщина, д., жит. 34 (17 м. 17 ж.), дес. 32 раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Хиловщина18
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Хиловщина15