деревня Хиловщина, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Хиловщина

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Хиловщина, ус. (Слотвинскаго и др.), жит. 21 (8 м. 13 ж.), дес. 44, у. гор. 64 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.
Хиловщина, з. (Домейко и др.), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 4, раз. см. пред.
Хиловщина, д., жит. 34 (17 м. 17 ж.), дес. 32 раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д Хиловщина18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д. Хиловщина15

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