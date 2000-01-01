деревня Заречная Пушкарева, Ингалинская волость, Ялуторовский уезд (на 1912) — Familio

Заречная Пушкарева

Ингалинская волость, Ялуторовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3645Заречная Пушкарева, д. каз.при рч. Малой Боровой Ингале.42465488107

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Ингалинская волость
Заречно-Пушкарева д., при рч. Ингале, на зем. тр.3024288258

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