деревня Березницкая, Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Березницкая

Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Спиринской Ленской волости Суранова Михаила по делу о водворении его в дом дяди Ивана Суранова. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Спиринской Ленской волости Сурановой по делу о семейном разделе с деверем. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опис Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Туглимской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Туглимской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12130Березницкая (Березник), д. каз.при р. Вычегде.39794916

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Ленская волость
Березницкая (Иртовского общества)4111

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Ленская волость
1948. Спиринская (Березник), при речке Вычегде, деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 104, часовня, почтовая станция

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