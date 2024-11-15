- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Спиринской Ленской волости Суранова Михаила по делу о водворении его в дом дяди Ивана Суранова. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Спиринской Ленской волости Сурановой по делу о семейном разделе с деверем. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опис Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Туглимской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Туглимской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12130Березницкая (Березник), д. каз.при р. Вычегде.39794916
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Березницкая (Иртовского общества)4111
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1948. Спиринская (Березник), при речке Вычегде, деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 104, часовня, почтовая станция