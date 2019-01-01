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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Юшкова Шонгско-Николаевской волости Никольского уезда Лепихина Г. С. о непредоставлении льготы его сыну Алексею. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьян дер. Юшково Шонгско-Николаевской волости Лепихиных о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Юшково Шонгско-Николаевской волости об аренде земли. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 10584.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6350Южково (Ивановский Дор), д. каз.при рч. Пычуге.67662810286
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241385Юшководеревня59°52'с.ш.45°46'в.д.O-38-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630422316д Юшководеревня