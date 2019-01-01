деревня Юшково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Юшково

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Юшкова Шонгско-Николаевской волости Никольского уезда Лепихина Г. С. о непредоставлении льготы его сыну Алексею. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьян дер. Юшково Шонгско-Николаевской волости Лепихиных о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Юшково Шонгско-Николаевской волости об аренде земли. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 10584.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6350Южково (Ивановский Дор), д. каз.при рч. Пычуге.67662810286

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
241385Юшководеревня59°52'с.ш.45°46'в.д.O-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Кичменгское сельское поселение
19630422316д Юшководеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.