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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12262Хотилицы (Хатилицы), погост.при рч. Любутке.25254310Церковь православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Торопецкий уезд
С. Хашилицы с 20 дер.13Малолетние Алекс. и Елизав. Иванов. Ган154551
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
426. Хатилицы, усадьба, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, винок. зав. В 4 верстах — церковь православная. В 6 верстах — 2 дегтярн. з Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Хатылицы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111343Хотилицысело56°38'31°53'O-36-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28602461101с Хотилицысело