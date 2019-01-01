село Хотилицы, село Хотилицы, Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Хотилицы

Андреапольский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
12262Хотилицы (Хатилицы), погост.при рч. Любутке.25254310Церковь православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Торопецкий уезд
С. Хашилицы с 20 дер.13Малолетние Алекс. и Елизав. Иванов. Ган154551

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Неворожская волость
426. Хатилицы, усадьба, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, винок. зав. В 4 верстах — церковь православная. В 6 верстах — 2 дегтярн. з Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Неворожская волость
село Хатылицы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Андреапольский район
111343Хотилицысело56°38'31°53'O-36-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Андреапольский муниципальный район, Хотилицкое сельское поселение
28602461101с Хотилицысело
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