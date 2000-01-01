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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Жегжичино, Городенской волости, Лужского уезда, М. Михайловой. 1891–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Жегжичино, Городенской волости, Лужского уезда, П. Петровой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе крестьянина д. Жегжичино Городенской волости Лужского уезда Алексея Иванова на земского начальника. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По жалобе крестьян д. Жегжигино Городенского вол. на постановление уездной комиссии об утверждении частичного возобновления окружной межи пустоши «Вороново» и отводе отру Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2005Жогжичино, д. дворц вед.при колодцах.2727185367Часовня православная.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312433Жегжичинодеревня58°41'00"30°16'00"O-36-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402176д Жегжичинодеревня