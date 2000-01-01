деревня Жегжичино, деревня Жегжичино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Жегжичино

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Жегжичино, Городенской волости, Лужского уезда, М. Михайловой. 1891–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Жегжичино, Городенской волости, Лужского уезда, П. Петровой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе крестьянина д. Жегжичино Городенской волости Лужского уезда Алексея Иванова на земского начальника. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По жалобе крестьян д. Жегжигино Городенского вол. на постановление уездной комиссии об утверждении частичного возобновления окружной межи пустоши «Вороново» и отводе отру Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2005Жогжичино, д. дворц вед.при колодцах.2727185367Часовня православная.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312433Жегжичинодеревня58°41'00"30°16'00"O-36-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402176д Жегжичинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close